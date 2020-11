Internaron a Maradona en una clínica de La Plata

LA PLATA. El ex campeón mundial y actual DT de Gimnasia y Esgrima de La Plata, Diego Armando Maradona fue internado esta tarde en el sanatorio Ipensa de la ciudad de La Plata, a la que fue acompañado por su médico personal, Leopoldo Luque.

El entrenador y figura icónica del futbol argentino había sido visto públicamente 3 días atrás, en el homenaje que le hicieron por su 60º cumpleaños, en el estadio donde su equipo, Gimnasia, goleó por 3 a 0 a Patronato. La imagen que dejó el “10” causó preocupación por el evidente deterioro en su salud.

Del homenaje realizado en el “Bosque” que incluyó fuegos artificiales, placas y saludos, participaron entre otros, el titular de la AFA Claudio “Chiqui” Tapia y el presidente de la Superliga, Marcelo Tinelli. Pero la imagen que causó preocupación fue la de un Maradona frágil, con dificultades para caminar y hablar.

Diego Maradona (derecha), técnico de Gimnasia y Esgrima, ingresa en la cancha antes de un partido ante Patronato en La Plata, el viernes 30 de octubre de 2020. En la jornada, el astro cumplió 60 años (Demian Alday/Pool via AP)

Depresión, recuperación y recaída

En este contexto, el doctor Luque recomendó ingresarlo en un centro médico en las últimas horas. Según Infobae, Matías Morla, abogado de Maradona, al advertir los síntomas le recomendó no concurrir al partido de Gimnasia. Pero el Diez insistió en no faltar al homenaje. Esta tarde, se dio una nueva discusión entre el apoderado del ex capitán de la Selección y el entrenador, que derivó en la internación.

Maradona sufrió de una depresión en Junio, mientras cumplía con la cuarentena por la pandemia, ante problemas familiares, imposibilidad de trabajar y otros problemas físicos. Según el portal mencionado, de tanto en tanto, Maradona mezclaba la medicación con alcohol. Pero superó la depresión gracias a una rutina física recomendada por su médico Luque. Incluso había vuelto a patear la pelota.

Pero en las últimas semanas su ánimo decayó. Y la preocupación en su entorno decantó en esta internación. Por lo pronto, se encuentra estable y se espera el primer parte médico de parte de Leopoldo Luque.