Jugador del PSG cuenta la historia detrás de la rivalidad entre Neymar y Haaland en la Champions League

Poco antes de que el fútbol se paralice por completo a causa del Coronavirus, el Paris Saint Germain logró eliminar de la máxima competencia europea al Borussia Dortmund, en uno de los últimos duelos oficiales.

El encuentro terminó con algunos jugadores del equipo francés burlándose de la joven estrella del combinado alemán, Erling Haaland. Es por eso que Marquinhos se refirió a la situación que podría desembocar en una sanción de la UEFA.

El defensor brasileño reconoció que “hubo algunas declaraciones de los jugadores después del partido en Alemania. Ganaron el primer partido y en el túnel de vestuarios hubo burlas y gritos contra nosotros”, explicó en una entrevista para ‘Desimpedidos’ en YouTube.

Por ese motivo, en la vuelta Neymar decidió festejar su gol imitando el festejo característico del delantero británico, con la pose en “modo zen”. “Me lo había advertido, le dije que esperara a que terminara el juego, pero él me respondió: ‘Déjamelo a mí, no me detengas”, explicó Marquinhos.

Al finalizar el encuentro, los futbolistas del PSG continuaron los festejos, como lo había hecho Haaland en el partido de ida y al llegar al vestuario pusieron la canción de Damas Gratis titulada “No te creas tan importante”.

Por otra parte, Neymar tuvo su jugada personal y publicó una foto en Instagram, donde volvió a imitar el festejo de Haaland, pero esta vez atacó directo con la frase: “París es nuestra ciudad, no la tuya”.