La explicación de Ameal sobre el brote de coronavirus dentro del plantel de Boca

Jorge Ameal, presidente de Boca. Foto: AFP

“Boca trató siempre de hacer las cosas muy bien. Contratamos un hotel sin público, trasladamos a los jugadores en transportes propios, hicimos todo lo que hay que hacer, pero parece que un falso negativo nos complicó”, explicó el funcionario en declaraciones a Radio La Red.

Con respecto al plan que preparó el cuerpo médico comentó: “realizamos 11 testeos desde que comenzó esto. Mañana (el sábado) se va a testear y realizar PCR y el miércoles vamos a trabajar en otro hisopado y el tema cardiológico”.

Además, se refirió a la situación del entrenador Miguel Ángel Russo, persona de riesgo ya que tiene 64 años y en 2018 tuvo cáncer, razón por la que fue desafectado cuando aparecieron los primeros casos positivos el lunes pasado.

“El miércoles vamos a tener un panorama de lo que pasa, pero vamos a llegar bien, no nos hagamos problema. No estamos hablando con Conmebol. Si mañana corren las fechas, estaremos conformes y si no, nuestro plantel va a estar preparado para competir en Paraguay. Tenemos muy buena relación con el presidente de Conmebol, Alejandro Domínguez, y no queremos enfrentar situaciones que después nos provoquen consecuencias. Estamos para cumplir el reglamento”, concluyó Ameal.