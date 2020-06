La madre de la ex pareja de Villa dijo desconocer problemas de pareja

Foto vía Telam

La madre de Daniela Cortés, denunciante en la causa por violencia de género contra el futbolista Sebastián Villa, de Boca Juniors, señaló hoy que “desconocía los problemas” de la pareja, al tiempo que dijo que el futbolista “era un buen chico, una persona correcta”, al declarar como testigo en forma virtual desde Colombia.

Fuentes judiciales dijeron que la declaración -postergada en dos oportunidades- se concretó este mediodía, cuando se estableció el enlace por videoconferencia convocado por la UFI 3 de Esteban Echeverría, que entiende en la causa.

La madre de la denunciante, residente en Medellín, se refirió a los dos contactos por audios de WhatsApp que mantuvo con Villa en la tarde del 27 de abril pasado, cuando el jugador del seleccionado colombiano de fútbol le comunicó que se iba de la casa que compartía con Cortés en el barrio privado Saint Thomas, de la localidad bonaerense de Canning, en el marco de una pelea con su hija.

“Yo desconocía esos problemas, mis hijas (Daniela y Cinthya Cortés, también testigos de parte) nunca me contaban nada, para mí Sebastián era un buen chico, amable y educado. Para nosotros era como un hijo”, señaló Meneses Rodríguez.

“Esa tarde él me dijo que se iba de la casa porque Daniela no se quería ir. Me dijo que ella (por su hija) lo tenía muy fastidiado y que daría ‘luz verde’ para que se contacte con nosotros en Colombia”, agregó. Consultada por la fiscal Verónica Pérez acerca de qué quería decir con “luz verde”, la mujer dijo que “sería darnos un susto”.

Consultada acerca de los pedidos que le hacía a su hija para que se tranquilizara, Meneses Rodríguez dijo que “desde tan lejos no podía saber lo que ocurría, por eso le pedía a Sebastián y a Daniela que se tranquilizaran”, en referencia a los audios que ambas partes divulgaron sobre sus dichos a través de mensajes.

Los dichos de la mujer coinciden con declaraciones periodísticas de Cortés y de su abogado patrocinante, Fernando Burlando, quienes desde que se conoció la denuncia judicial (el 28 de abril pasado) dijeron que la madre de la joven colombiana, de 25 años, desconocía lo que ocurría en la pareja, refirió a Télam el abogado de Villa, Martín Apolo.

Villa, cuando declaró en la causa, fue notificado de que el delito por el que está acusado es “lesiones leves calificadas por el vínculo y por tratarse de un hombre contra una mujer, mediando violencia de género, en concurso real con amenazas coactivas agravadas”. A su vez, el futbolista denunció a su ex novia por “extorsión y amenazas”.

En tanto, las partes aguardan la resolución judicial por las apelaciones cruzadas que presentaron: Cortés apeló la eximición de prisión que la justicia concedió al futbolista de Boca en tanto que Martín Apolo, abogado de Villa, pidió que se revea la decisión de no dejarlo salir del país, al invocar el “derecho a trabajar de un jugador de fútbol internacional que por sus obligaciones laborales debe viajar seguido”.

Ambas presentaciones deberán ser resueltas por la Cámara de Apelaciones y Garantías de Lomas de Zamora, que ya tiene en su poder el escrito girado por el juez de la causa, Javier Maffucci Moore.

Villa, de 24 años, una de las figuras del último campeón de la Superliga, fue incorporado por Boca en julio de 2018 y tiene contrato con el club hasta junio de 2021, con una cláusula de salida de 30 millones de dólares.

Por estos días, el futbolista se entrena en su domicilio de Puerto Madero a través de la conexión Zoom, en línea con sus compañeros del plantel “xeneize”, en contacto con el cuerpo técnico que encabeza el DT Russo.

*Línea 144: atención, contención y asesoramiento en situaciones de violencia de género. Por WhatsApp: +5491127716463.