La Selección Argentina quedó eliminada del mundial femenino

Foto gentileza

El sueño de la Selección argentina llegó a su fin en el Mundial Femenino de Australia y Nueva Zelanda este miércoles, al ser derrotada por 2 a 0 ante Suecia, con goles en el segundo tiempo de Rebecka Blomqvist (’66) y de Elin Rubensson, de penal (’89).

El encuentro, que se jugó en el Waikato Stadium de la ciudad de Hamilton, fue el 12° del equipo nacional en una Copa del Mundo sin poder lograr un triunfo.

A la Albiceleste, que se veía beneficiada por el empate que en paralelo protagonizaron Italia y Sudáfrica 2 a 2, solo le servía ganarle a Suecia para lograr un lugar en la próxima ronda del Mundial femenino, pero no pudo.

Suecia figura en el puesto seis del ránking FIFA y pese a que, al estar clasificada, jugó con un equipo prácticamente suplente. Sin embargo, la Argentina no solamente no pudo marcar ante las suecas, sino que no tuvo chances claras de gol a lo largo del partido.