Lange y Carranza anunciaron que luego de Tokio 2020 ya no serán dupla

La dupla argentina compuesta por Santiago Lange y Cecilia Carranza Sarioli cumplió en dicha cita olímpica sobre tierras niponas su última presentación como equipo, luego de llegar a Tokio 2020 como campeones olímpicos, tras buscar revalidad la presea dorada de Río de janeiro 2016.

“Como equipo fuimos muy honestos y no sabemos muchas cosas del futuro, pero si una que es que no vamos a seguir juntos. Por eso no hay nada por qué ocultar y creo que fue fácil hablarlo entre nosotros dos”, indicó Santiago Lange