Las declaraciones de Jorge Ameal tras el allanamiento en Boca

Foto: AFP

“Estoy preocupado con las cosas que están pasando en el club y el allanamiento de ayer. Se crea un clima enrarecido que nosotros no entendemos, queremos un club en paz, no judicializado como hoy en día”, expresó Ameal.

El allanamiento realizado por la Policía involucró el peritaje de las cámaras de vigilancia y demás soportes digitales, con la intención de esclarecer lo ocurrido esta semana en las instalaciones de Boca, cuando dos bandos mantuvieron un violento enfrentamiento, que incluyó golpes de puño y botellazos, en la zona de las piletas.

Ameal negó que los daños hayan sido causados por integrantes de la barrabrava, como acusó la fiscalía en la denuncia ante la Justicia. “Fue una pelea de socios con vecinos del barrio que venían a la pileta, no hubo barras. Ya armamos un sumario, a partir de la fecha no entra ninguna persona que no esté acompañada por un socio”, reveló.

