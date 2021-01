Liga Nacional: nueva derrota de OTC

El representante misionero hizo un digno partido frente al líder de la Liga Nacional, la paridad se dio hasta el cierre del juego, donde las fichas extranjeras de Quimsa torcieron la balanza a su favor y demostraron porqué son los campeones de la Champions League Américas.

El encuentro inició parejo en el goleo, con mucha intensidad y anotaciones distribuidas en el local, que con Simpson, Gaskins y Barralle, tenía a los destacados. Por su parte OTC, encontraba buenos puntos en el pivote Anthony Kent (12 en ese parcial). El juego terminaba 23-22 tras diez minutos de competencia.

Luego, el equipo de Hiriart ajustó la defensa, que le generó confianza para asegurar pases y poder lanzar con tranquilidad, y hasta logró ganar el parcial 15-20 para irse al descanso 38-42 con un buen momento de Sánchez, Schoppler y Cantarutti.

Tras el descanso largo, Quimsa salió mejor al campo, rápidamente equiparó el marcador y pasó al frente con un buen trabajo colectivo. Por su parte, el Celeste, no encontraba buenos lanzamientos y eso generó pérdidas de balón aprovechadas por el rival, además perdió a Eseverri por el resto del juego tras recibir su segunda falta técnica, acortando aún más la plantilla (Young no jugó porque no llegó el transfer y seguirá sin Zago y Ruíz). La “fusión” ganó el parcial 26-18 y pasó al frente 64-60 en el tablero.

Los últimos 10 minutos de juego, fueron los mejores de Quimsa, con Gramajo, Gaskins y Barralle en ataque. Que además realizaron buenas defensas que le permitieron encontrar goles de contra y ponerse a 9 puntos arriba. Luego, cuidaron el marcador a favor y se quedaron con el triunfo por 87-75.

OTC jugará nuevamente este jueves, desde las 19hs vs Libertad de Sunchales, informaron desde prensa del club obereño.