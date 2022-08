Los Pumas, con equipo listo para el debut ante Australia

Foto: Emilio Rapetti

El equipo se encuentra en buenas condiciones tras dos semanas de descanso valor el coach de Los Pumas en conferencia de prensa

“El equipo se encuentra en buenas condiciones tras dos semanas de descanso”, valoró el coach de Los Pumas en conferencia de prensa.

El entrenador de Los Pumas, Michael Cheika, anunció este jueves la formación inicial para el debut en el Rugby Championship frente a Australia, que se producirá el sábado próximo en el estadio Malvinas Argentinas de Mendoza.

El equipo estará integrado por Juan Cruza Mallía; Santiago Cordero, Matías Orlando, Jerónimo de la Fuente y Emiliano Boffelli; Santiago Carreras y Tomás Cubelli; Pablo Matera, Marcos Kremer y Juan Martín González; Tomás Lavanini y Matías Alemanno; Francisco Gómez Kodela, Julián Montoya (capitán) y Nahuel Tetaz Chaparro.

El banco de suplentes lo conformarán Agustín Creevy, Mayco Vivas, Joel Sclavi, Santiago Grondona, Rodrigo Bruni, Lautaro Bazán Vélez, Tomás Albornoz y Matías Moroni.

En la formación inicial sobresale la presencia del medio apertura cordobés Carreras, jugador del Gloucester de Inglaterra, como también la presencia del medio scrum Tomás Cubelli, ausente en los tres encuentros del mes pasado frente a Escocia por lesión.

Cheika designó nuevamente como capitán del seleccionado argentino de rubuy a Julián Montoya en lugar del octavo Pablo Matera, del Crusaders de Nueva Zelanda.

El ingreso de Carreras, que participó en la serie que Los Pumas le ganaron a los escoceses (2-1) en Jujuy, Salta y Santiago del Estero), será en lugar del apertura tucumano Nicolás Sánchez, quien se desgarró en el encuentro inicial frente a los británicos.

Cubelli, ya recuperado de su lesión, concretará su bautismo en esta nueva etapa de Los Pumas en reemplazo del mendocino Gonzalo Bertranou.

“El equipo se encuentra en buenas condiciones tras dos semanas de descanso y alcanzamos un nivel elevado de detalle, y una gran concentración para el choque del sábado frente a Australia”, valoró el coach de Los Pumas en conferencia de prensa.

En cuanto a la ausencia de Sánchez, aclaró: “Es una gran desilusión que no pueda estar este sábado y también no será convocado para los próximos encuentros frente Nueva Zelanda. Su regreso no será a corto plazo, realizaremos un proceso más largo para que pueda regresar en condiciones óptimas”.

El tucumano recién podría regresar en los dos últimos encuentros del Rugby Championship frente a Sudáfrica.

Por su parte, el capitán Montoya aseveró su deseo de que “el equipo siga creciendo”, para lo que deberán trabajar en corregir las “falencias” colectivas. “El equipo está muy unido, los jugadores nuevos se han adaptado y el rol nuestro es incorporarlos rápido en el juego de Los Pumas. Todo sirve para el Mundial de Francia 2023, pero ahora tenemos un desafío muy importante”, consideró.

Los Pumas afrontarán su décima participación en el Rugby Championship, en el que fueron cuartos y últimos en siete ocasiones (2012, 2013, 2014, 2016, 2017, 2018, 2019 y 2021). En 2015 finalizaron terceros.

En 2020 se clasificaron segundos, pero en el Tres Naciones porque no participó Sudáfrica. En esa edición argentina derrotó por primera vez en la historia a Nueva Zelanda (25-15).

Los triunfos argentinos en el torneo Rugby Championship fueron los siguientes: 2014 (21-17 frente a Australia), 2015 (35-27 frente a Sudáfrica), 2016 (26-24 frente a Sudáfrica), 2018 (32-29 a Sudáfrica y 23-19 a Australia).

El seleccionado de Nueva Zelanda se consagró campeón en siete oportunidades, mientras que Sudáfrica (2019) y Australia (2015) lo hicieron en una sola ocasión.

Los Pumas serán locales de Australia este sábado desde las 16:10, con arbitraje del sudafricano Mike Adamson, y el sábado siguiente volverán a enfrentarse a los Wallabies en San Juan.

Posteriormente, visitarán a los All Blacks en las ciudades de Christchurch y Hamilton, el 27 de agosto y 3 de septiembre, Finalmente, se medirán con Sudáfrica, actuales campeones del mundo, el 17 de septiembre en Buenos Aires y la revancha el 24 del mismo mes en Durban.

Los seleccionados de Argentina y Australia se enfrentaron en 36 oportunidades con un saldo favorable a los oceánicos con 27 éxitos, 6 derrotas, y 3 empates en 36 partidos, informó el portal Télam.