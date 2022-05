Luca Vildoza se siente “como un niño en Disney” su regreso a la NBA

El base argentino de Milwaukee Bucks, Luca Vildoza, reconoció este viernes que siente como “un niño” en Disney por su regreso a la NBA de Estados Unidos luego de las lesiones que lo alejaron de la franquicia de New York Knicks en el inicio de la presente temporada.

“Todo lo que se me acercaba lo usaba para que me ayude a levantar la moral. Cuando me operé estaba bastante caído. Mi familia, mis amigos, mi novia, me ayudaron un montón y me bancaron mucho. Pasé por altibajos, pero llegó el momento de disfrutar todo esto que me está pasando y ahora me siento un niño en Disney”, valoró el marplatense en una nota con TyC Sports.

“No me faltó ningún equipo con el cual entrenar. Disfruté porque estuve con mis amigos, mi entorno, mi familia, en Quilmes. Anímicamente me hizo bien, mentalmente me trajo la paz que necesitaba”, detalló sobre su evolución de las lesiones padecidas en la previa de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

“Saben que estoy al cien por cien y en el momento que haya una necesidad estoy ahí para que el equipo confíe en mí” Luca Vildoza

Vildoza, de 26 años, aclaró también que de cara a futuro su “prioridad” es quedarse en la franquicia donde no tiene contrato garantizado aunque sí lo invitaron “para entrenarse”. En consecuencia, su presencia en las ventanas con el seleccionado nacional se “analizarán llegado el momento”.

“Es difícil tener minutos ahora, cuando durante todo el año no estuve. Pero sí ellos saben que estoy al cien por cien y en el momento que haya una necesidad estoy ahí para que el equipo confíe en mí. Realmente ellos confían en mí, me lo demostraron en Chicago cuando me tocó entrar y lo disfruté”, destacó.



Los Bucks buscarán repetir el título de la temporada pasada con su estrella, el griego Giannis Antetokounmpo, al que calificó como el “mejor del mundo”.

“Es fácil jugar con él, lee mucho el juego, la pelota te va a llegar en algún momento, defensivamente es muy bueno, ocupa mucho espacio. Sinceramente compartir el día a día como si fuera un compañero normal, como si fuera de toda la vida, me hace disfrutarlo aún más”, concluyó.

El camino del equipo en los playoffs seguirá el sábado desde las 16.30 contra Boston Celtics, en una serie igualada en uno, en condición de visitante.

(Télam)