Luis Suárez descartó a River, tras la eliminación en la Copa Libertadores

Foto vía Télam

El delantero uruguayo Luis Suárez descartó la posibilidad de jugar en River Plate, luego de la eliminación en la Copa Libertadores ante Vélez en el Monumental, y seguirá su carrera en Europa.

“Estaba muy entusiasmado con la posibilidad de ir a River a pelear la Copa Libertadores, era un sueño que tenía, ganar una copa en Sudamérica, pero como River quedó afuera es que se cae esa posibilidad”, afirmó al diario El País de Montevideo.

“Hace un mes y medio declaré que no me iba a ir de Europa, pero River insistió y tanto insistió que me lo llegué a plantear y hubo una posibilidad. Por más que uno diga algo, llegado el momento te lo planteás, te ilusiona que te quieran tanto”, admitió.

De este modo, la respuesta negativa de Suárez cierra la posibilidad de una operación que tanto el jugador como Marcelo Gallardo y la institución se habían tomado muy en serio si River avanzaba en la Libertadores.

El delantero, de 35 años, que se encuentra libre y a la espera de cerrar con un nuevo equipo, tiene tres ofertas de Europa para llegar con competencia al Mundial Qatar 2022, informó el portal Télam.