Luka Modric agradeció a la hinchada argentina y halagó a Messi

Tras la derrota de Croacia contra Argentina por las semifinales del Mundial Qatar 2022, Luka Modric elogió la actuación de Lionel Messi y le agradeció al público argentino por los aplausos cuando salió reemplazado y criticó al arbitraje.

“Ojalá que (Messi) gane este Mundial, es el mejor jugador de la historia y se lo merece. Está haciendo muy gran mundial, está mostrando su calidad y grandeza en cada partido”, dijo Modric tras la goleada 3 a 0 en el estadio Lusail.

El capitán de la selección de Croacia agradeció el apoyo de los hinchas argentinos, que lo aplaudieron cuando salió reemplazado del campo de juego: “Si la afición argentina me ha aplaudido solo me queda agradecer, han creado un ambiente increíble”, expresó.

Además, Modric reconoció que Argentina fue “un justo ganador del partido” y que “mereció ganar”, pero apuntó contra el árbitro italiano por haber cobrado el penal con el que Lionel Messi abrió la cuenta.

“No me gusta hablar de árbitros, pero este es de los peores. No tengo buena memoria de él, es un desastre. Para mí no fue penal”, declaró.

Por último, le dejó un mensaje de esperanza a Lionel Messi para la final del Mundial Qatar 2022: “Le deseo la mejor de la suerte en la final, tiene grandeza”.