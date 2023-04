MONACO. Novak Djokovic (1º en el ranking mundial) quedó eliminado en la tercera ronda del Masters 1000 de Monte-Carlo tras caer frente al italiano Lorenzo Musetti (21º) por 4-6, 7-5 y 6-4. El certamen que se disputa en Mónaco, sobre polvo de ladrillo, reparte 6.228.295 euros en premios.

Según publicó TyC Sports, el serbio batalló durante poco más de tres horas frente a un rival al que había superado en los tres enfrentamientos previos en el circuito profesional. Al mejor tenista del momento se lo vio demasiado errático y con signos de dolor en el codo derecho, donde hace algunos años ya había tenido problemas.

La caída de Djokovic, tan sorpresiva como abrupta

Después de un primer parcial en el que se impuso gracias a su destreza de escapista y a un plan de juego inteligente para anticiparse a los dropshots de su rival, su nivel bajó considerablemente, según Olé. De hecho, perdió 16 de los 28 puntos que disputó con el primer saque en el segundo set y, además, solo ganó tres de 13 con el segundo servicio.

Además, acumuló 21 errores no forzados durante ese período, de los cuales 12 fueron con la derecha. Así y todo, llegó a estar 4-2 arriba en el marcador, con lo que resulta inexplicable que se le haya escapado el partido ante Musetti, quien, no obstante, es un gran jugador.

El italiano venía a los tumbos, con una gira por la tierra batida sudamericana en la que consiguió apenas una victoria y cuatro derrotas. Pero empezó a inclinar la balanza ante el nº 1 del mundo y consiguió forzar muchos break points: 9 de los que convirtió 5, uno más que su rival en esa manga. Y en el set definitivo, Musetti consiguió un quiebre y salvó un punto de break en contra. Esto le bastó para conseguir la mejor victoria de su carrera, tras un partido en el que terminó en llantos por la emoción. “Me puse a llorar porque se trató de un sueño cumplido para mí”, afirmó el italiano luego del partido que duró 3 horas 10 minutos.

Sin cambios en el ranking ATP

La caída de Djokovic en la competencia que marcó su regreso a las canchas después de un mes y medio (no pudo entrar a Estados Unidos por no tener la vacuna contra el Covid) no modificará demasiado el ranking. Todavía supera al español Carlos Alcaraz (2º), quien no participó en el torneo en el Principado, también afectado por una lesión.

El joven español volvería a jugar la próxima semana en el ATP 500 de Barcelona. Por su parte, Djokovic seguirá buscando ritmo en canchas de polvo de ladrillo en el ATP 250 de Banja Luka, donde recibirá el calor de todos los balcánicos.