Master de Turín: Djokovic priva a Tsitsipas de ser número 1 del mundo

TURÍN. Este lunes, Novak Djokovic garantizó que el próximo 21 de noviembre, cuando se actualice el Pepperstone ATP Ranking después de las Nitto ATP Finals, no haya un No. 1 del mundo inédito. Es que el serbio derrotó por 6-4, 7-6(4) al griego Stefanos Tsitsipas, quien tenía posibilidades de subir a la cima del escalafón, si ganaba todos los partidos del Torneo de Maestros, que reúne a las 8 mejores raquetas del mundo.

Para ser el 29º tenista en ascender al No. 1 en la historia del ranking ATP (creado en 1973), el helénico tenía que culminar el torneo con un récord perfecto de 5-0 y sumar así, 1500 puntos del ranking. Ahora el único que podría destronar al actual nro. 1, Carlos Alcaraz, es su compatriota, Rafael Nadal, actual No. 2 del mundo. El legendario manacorí, el más ganador de torneos de Grand Slam de la historia –en varones- cayó este domingo en el debut (ante el norteamericano Taylor Fritz), podría volver a lo más alto del ranking, si llega a la final o si se consagra campeón en el Nitto Finals. El único torneo grande que aún no consiguió.

Aunque Tsitsipas termine ganando esta semana su segundo título en unas Nitto ATP Finals (fue campeón en 2019), esta derrota le impide llegar al nro. 1 del ranking ATP.

Según informó el portal oficial de Nitto Finals, Djokovic se interpuso en su camino con un tenis riguroso y eficiente que le permitió extender su racha debutando en este certamen. Su primer partido en Nitto ATP Finals terminó en derrota (p. con Ferrer en 2007). A partir de ahí siempre ha empezado con el pie derecho, y este domingo llegó a 14 victorias consecutivas debutando en este certamen.

Cómo Djokovic venció a Tsitsipas, sin sufrir un quiebre de saque

El actual No. 8 del mundo empezó a inclinar la balanza a su favor desde el mismísimo primer game del partido en el que aprovechó su segundo break point. Su saque ayudó a blindar la ventaja: el serbio de 35 años ni siquiera llegó a 40/40 en ninguno de sus juegos de servicio de la manga inicial.

Durante el segundo parcial tuvo mucha más oposición. Al punto que debió levantar un break point (el único que enfrentó en el partido) en el 1-2. El 90 veces campeón del ATP Tour se encargó de frenar a su rival cada vez que intentó crecer en el duelo. Aunque no pudo generar oportunidades de ruptura en la manga final, resistió con su saque y luego impuso su experiencia en el tie-break para terminar celebrando un triunfo sin sufrir quiebres.

Este resultado deja en 10-2 el récord de Djokovic ante Tsitsipas, a quien también había derrotado hacia unos días en las semifinales del BNP Paribas Open de París (en el tie-break del tercer set) También lo doblegó en la final del ATP 500 de Astana, a principios de octubre. Y en la del ATP Masters 1000 de Roma, en mayo pasado.

‘Nole’, cinco veces campeón de este torneo, busca igualar el récord de más títulos en las Nitto ATP Finals, que actualmente posee el recientemente retirado Roger Federer (6 títulos). El miércoles volverá a pista para enfrentar a Andrey Rublev, quien este lunes derrotó a Daniil Medvedev por 6-7 (7/9), 6-3 y 7-6 (9/7). Un triunfo del serbio, así como otro de Tsitsipas sobre Medvedev en la misma jornada, clasificaría anticipadamente a Djokovic a sus undécimas semifinales del torneo.