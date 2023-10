Máximo Zacarías conquistó el cinturón de campeón nacional

El kickboxing, un deporte que combina técnicas de boxeo con patadas, se lleva a cabo en un cuadrilátero, y la modalidad en la que pelea Máximo es la del K1, en la que se permiten golpes con rodillas y piernas en todo el cuerpo, además de los puños.

“Comencé a los 18 años, cuando el deporte no estaba tan difundido como lo está hoy en día”, expresó, destacando su compromiso a lo largo de los años. “Cuando comencé a entrenar, lo hice por diversión, me gustó muchísimo y le dije a mi profesor que quería empezar a competir”.

Zacarías recorrió un largo camino desde sus inicios, y actualmente está peleando profesionalmente, con una racha invicta de 10 victorias. Su última victoria le permitió traer el cinturón de campeón a su provincia natal.

El kickboxer señaló que, en la parte profesional, los rivales son conocidos, y se conoce el estilo de pelea que tienen. “Fue una noche soñada”, dijo. “Mi sueño siempre fue coronarme profesionalmente, y finalmente se hizo realidad”.

El apoyo de su novia y su equipo de seguidores fue fundamental para Zacarías. “Mi novia es mi motor, me ayuda y hace el aguante. En Buenos Aires, pude llevar a 40 personas que estuvieron apoyándome”, compartió emocionado.

Zacarías también habló sobre la estrategia en el kickboxing: “Hay peleadores más aguerridos a los que les gusta el cruce. Si pegas y no te pegan, la carrera va a durar más”.

“Hace doce años que me vengo preparando y soñaba con esto. En marzo gané una pelea que me dio la oportunidad de competir por el título. Durante los últimos tres meses, he estado entrenando con un equipo de apoyo excepcional”, destacó el campeón.

Zacarías también habló sobre su campamento de entrenamiento en Buenos Aires, donde pasa dos semanas al mes perfeccionando sus habilidades y preparándose para las peleas.

Finalmente, el campeón expresó su deseo de dar a conocer su provincia natal y su academia “Zacarías kickboxing”, una de las más grandes de la provincia, con cinco sedes en Posadas, Oberá y Eldorado, y un promedio de entre 300 y 400 alumnos. “La información está disponible en Instagram y Facebook”, concluyó.