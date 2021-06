Mayweather no pudo noquear al youtuber Logan Paul

Lo que esperaba casi todo el Hard Rock Stadium de Miami no ocurrió: no hubo nocaut, no hubo show, y la pelea mediática entre Floyd Mayweather y el youtuber Logan Paul quedó vacante.

Así es: no hubo vencedor, ya que por las reglas especiales del combate y al no haber jueces, la pelea solo tenía un ganador si había nocaut en alguno de los ocho rounds.

El púgil de 44 años regresó a los cuadriláteros tras cuatro de ausencia. Dominó la contienda frente al inexperto youtuber de 26, pero no pudo derribarlo. Terminó con la cara limpia y casi sin agitarse, mientras que el joven aguantó pero se lo vio muy cansado en el final, además de recibir algunos golpes.

De haberse definido en tarjetas, sin dudas Floyd Mayweather hubiera resultado amplio ganador. Sin embargo, al no registrarse el esperado nocaut, en buena parte terminó decepcionando a los fans.

Estimaciones no oficiales indican que Floyd Mayweather se llevaría un total de 100 millones de dólares por el evento mientras que Logan Paul embolsaría 20 palos para sus arcas personales