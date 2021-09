Messi anotó a sus hijos en las inferiores del PSG

Lionel Messi se suma a Thiago Silva y Zlatan Ibrahimovic, como los jugadores que inscribieron a sus hijos en las inferiores del Paris Saint Germain (PSG). Thiago, al haber nacido en 2012, jugará para la sub 10 o sub 9, mientras que Mateo lo hará en el equipo para menores de siete años, por nacer en 2015.

No obstante, el rosarino, por no haber firmado un contrato para casos como estos, por Patria Potestad, podrá inscribir a sus hijos para que jueguen en cualquier otro club, incluso si no hay mudanza en el medio.