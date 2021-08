Messi-manía: En Paris, los hinchas del PSG esperan por el argentino

Luego de la emotiva conferencia de prensa en Barcelona. En la capital de Francia hay una gran expectativa y esperan que el argentino arribe en las próximas horas y firme su contrato con el PSG.

En las calles de París ya se respira la Messi-manía. Así lo dejo en claro el enorme grupo de aficionados que en horas de la tarde del domingo se trasladó hasta las puertas del pequeño aeropuerto de Le Bourget, situado en las afueras de la ciudad, con el objetivo de acompañar la llegada del capitán de la selección argentina. Cientos de fanáticos se trasladaron hasta esta pista de uso exclusivo para aviones privados y allí montaron un espectáculo que incluyó camisetas del PSG, bengalas y cánticos para la Pulga.

También los alrededores del Parque de los Príncipes, el estadio en el que juega de local el conjunto de Neymar, Kylian Mbappé y compañía, se llenaron de aficionados y curiosos a la espera de poder ver de cerca el momento histórico que será el arribo del mejor jugador del mundo a la institución. La Policía parisina montó un operativo con vallas y restringió el acceso a ciertas áreas con cintas de peligro, anticipándose a la gran cantidad de personas que podrían acercarse para recibir al rosarino.

Sin embargo, toda esta euforia y demostración de cariño no puede tener a su receptor presente por el momento. En no solo en Paris están a la espera, si no que el mundo futbol se mantiene en vilo de que se concrete lo que será sin dudas el pase del siglo.