Messi: “Me gustaría estar en una nueva final”

Luego de la clasificación al mundial con el seleccionado argentino y en la previa del duelo ante el Manchester City por la Champions League. Messi recibió al diario Marca de España para brindarle una entrevista en su nuevo hogar en Francia.

Los periodistas a cargo de la entrevista, viajaron hasta el flamante hogar del rosarino con motivo de un nuevo premio. Es que luego de consagrarse goleador en la temporada 2020/21 en España, el ex 10 del Barcelona, logró su octavo Pichichi en la Liga, una cuenta que lamentablemente no seguirá creciendo luego de su salida del conjunto catalán.

En la entrevista el rosarino habló de varios temas: Barcelona, PSG, Cristiano. Sin embargo, no dejó pasar por alto su año con la Selección Argentina, donde hizo un balance: “Fue espectacular e increíble a nivel de Selección. Pude cumplir uno de los objetivos que tanto me costó como fue la Copa América porque había estado varias veces muy cerca pero no lo había logrado”.

“Terminamos con el objetivo cumplido de clasificarnos para el Mundial de una manera brillante. Y ahora con ganas de ir a por más”, añadió, antes de referirse a la meta de Argentina en Qatar 2022: “Ahora estamos muy bien. Haber ganado la Copa ayuda muchísimo porque el equipo trabaja de otra manera y tiene más confianza. Pero sabemos que todavía nos falta mucho para ser uno de los grandes candidatos. Intentaremos llegar de la mejor manera posible para seguir compitiendo”.

Siguiendo con la temática y luego de preguntarle puntualmente por el presente de España, a Leo le consultaron si le gustaría jugar una final con la Roja. “Obviamente. Con España o con el que sea. Me gustaría estar en una nueva final y conseguir un nuevo objetivo. La ilusión y el sueño siempre están”, respondió.