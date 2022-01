Messi recibió el alta por Covid y regresó a Francia

Tras dar positivo en coronavirus a fines del 2021, Lionel Messi superó la enfermedad y logró regresar a Francia para reincorporarse a los entrenamientos del Paris Saint Germain. El futbolista y su familia abandonaron el país en los últimos minutos del martes desde el aeropuerto de Rosario.

Según informó el medio local Rosario Plus, el avión privado que trasportaba a la familia Messi partió a las 23.57. El futbolista estuvo aislado junto a su familia en el country Mirasoles de Funes y se realizó hisopados cada 24 horas hasta que, finalmente, recibió el “negativo”.

“Messi está en contacto constante con nuestro servicio médico y cuando dé negativo viajará para Francia, hasta este momento no sabemos más que eso. Hasta que no dé negativo en Argentina. no podrá viajar. Estamos esperando eso, el test que certifique que puede viajar. Y luego veremos las condiciones para ver si puede jugar o no”, declaró Mauricio Pochettino, DT del PSG tras la noticia del contagio del rosarino.

Messi había llegado a Rosario el pasado 23 de diciembre para pasar las Fiestas y regresaría a París el sábado pasado, pero el contagio modificó sus planes.