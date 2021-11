Messi ya se encuentra en Ezeiza

Este lunes por la mañana, el avión que lo trasladó desde París aterrizó en el aeropuerto de Ezeiza y Leo se sumó inmediatamente a la concentración de la Selección Argentina en el predio de la AFA.

En los próximos días los médicos develaran la incógnita de si el rosarino podrá estar presente en los partidos por la doble fecha de eliminatorias, ante Uruguay el viernes, y ante Brasil el martes próximo.

Vale recordar que el 10 se perdió los dos últimos compromisos con el PSG debido a sus molestias físicas. Esos problemas en la rodilla izquierda y en el isquiotibial de la misma pierna fueron los que lo llevaron a viajar a Madrid para ser revisado por especialistas españoles.

Leo se perdió el duelo con el RB Leipzig, el miércoles anterior por la Champions, y el del sábado ante el Bordeaux, por la Ligue 1. Aquella patada de Adrián Martínez en el partido contra Venezuela por las Eliminatorias tuvo sus consecuencias. El último partido que jugó fue el 29 de octubre ante el Lille, cuando salió reemplazado en el entretiempo.

Resta ver que definen los médicos y cómo evoluciona con el pasar de los días. En su momento, quien había dejado en claro su postura sobre si Messi juega o no, fue el técnico del seleccionado Lionel Scaloni: “La decisión de jugar o no será de Messi”. “Yo a Leo no lo saco nunca”, avisó el DT.