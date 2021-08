“Mi sueño es levantar la Champions otra vez”

Su pasado en el Barcelona es muy reciente, sin embargo, es algo que ya es parte del pasado y el argentino ya vive sus primeras horas como jugador de otro club. Leo apareció en el auditorio pasadas las 11 de la mañana en Francia, vestido con un traje y acompañado por su esposa y sus tres hijos, que ya lucieron la vestimenta del PSG. Mientras el rosarino contestaba las preguntas de los periodistas, afuera del estadio una multitud lo esperaba.



El argentino expresó su deseo por ganar la Champions League, habló de la influencia de Neymar y todos los argentinos de la entidad para fichar por PSG, pero también recordó el dolor por su salida del Blaugrana.



Sus mejores frases:

• “Estoy muy feliz. Todos saben mi salida del Barcelona hace unos días, donde sinceramente fue muy duro porque son muchos años. Es difícil el cambio después de tanto tiempo, pero nomás llegar acá la felicidad es enorme. Estoy con muchísimas ganas. Ilusionado con empezar a entrenar. Sinceramente, quiero que pase esto rápido aunque lo estoy disfrutando mucho desde el primer día que llegué junto con mi familia y mi gente. No aguanto más las ganas de encontrarme con mis compañeros, con el cuerpo técnico y empezar esta nueva etapa”.

• “Quiero agradecer al presidente y a Leonardo, como se pusieron a disposición. Lo rápido que fue en tan poco tiempo. Una situación muy difícil y arreglarlo de la manera que hicimos y tan rápido. Quiero agradecer el trato, estoy feliz de estar acá, ilusionado, con muchísimas ganas. Tengo la ilusión y las ganas intactas de seguir ganando. Por eso vengo a este club, porque es un club ambicioso. Veo el cuerpo técnico y la plantilla que tengo y creo que está preparado para pelear por todo. Ese es mi objetivo, seguir creciendo, seguir ganando, seguir ganando títulos. Por eso vengo a este club. Ojalá todos juntos podamos conseguirlo”.

• “No es fácil ganar la Champions: a veces tenés el mejor equipo del mundo y no ganás. Esto es fútbol y a veces los pequeños detalles te pueden dejar afuera. Sabemos lo difícil que es la Champions, el París lo sabe. Estuvo muy cerquita estos últimos años. Teniendo un equipazo no lo pudo conseguir. Es una competición donde están los mejores y es difícil ganar. Hay que tener un grupo unido, fuerte, como creo que lo es este vestuario por lo que se ve desde afuera. Y después también hace falta tener un poquito de suerte. En el futbol la suerte también está. No siempre gana el mejor. Es una competición especial y eso la hace tan linda”.

• “Fue una locura mi llegada, quiero agradecer a la gente de París. Si hacía falta algo más para que esté feliz fue terminar de redondear todo el recibimiento, el trato. Estoy seguro que vamos a disfrutar muchísimo de este tiempo juntos”.