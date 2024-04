Muguruza, excampeona de Wimbledon y del Abierto de Francia, anuncia su retiro

La española Garbiñe Muguruza, exnúmero 1 del mundo y campeona de Wimbledon y del Abierto de Francia, anunció este sábado en rueda de prensa su retiro, convirtiendo en definitiva la pausa prolongada que había anunciado hace un año.

Muguruza, nacida en Venezuela, ganó el Abierto de Francia en 2016 y Wimbledon en 2017, y alcanzó la final del Abierto de Australia en 2020.

El pasado abril dijo que se tomaría un descanso de la competencia para pasar más tiempo con su familia. “No echaba de menos la disciplina y la dificultad de la vida que tenía antes. Me he ido dando cuenta de que lo que más me apetece es mi próximo capítulo y no el del tenis”, dijo en una rueda de prensa en Madrid.

Muguruza, de 30 años, fue número uno en 2017 y llegó a ser tercera a finales de 2021, cuando ganó tres títulos de la WTA.