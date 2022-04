Novak Djokovic confirmó que padece una extraña enfermedad

Foto: AP Foto/Daniel Cole

Novak Djokovic afirmó que padece un problema de salud, sin dar detalles de lo que le está ocurriendo. En la conferencia de prensa posterior a la final del ATP de Belgrado, el serbio comentó que tiene una enfermedad que le afecta el metabolismo.

“No se trata de coronavirus, no quiero dar más detalles, pero es algo que me afecta al metabolismo”, explicó “Nole” después de caer en la final del ATP 250 de Belgrado, ante el ruso Andrey Rublev, número 8 del mundo.

“Es preocupante tener esa sensación en la cancha. No me sentí cansado hasta el final del segundo set. El juego 5-4 fue un juego largo y fue entonces cuando comencé a no sentirme bien. También me pasó en Montecarlo”, reveló.

“Creo que está relacionado con la enfermedad que he pasado, que fue algo duro físicamente y también en salud”, concluyó.

El serbio ganó el primer set por 6-2, cayó en el segundo por 7-6 y se vio una clara merma física en el tercero cuando fue derrotado 6-0.

En lo que va del año, el serbio jugó apenas ocho partidos, con un balance de cinco triunfos y tres derrotas. Todavía no pudo coronarse en ningún torneo, aunque sigue firme en el primer puesto del ranking mundial.