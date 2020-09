Paire confesó que era positivo en coronavirus después de haber jugado en Hamburgo

Foto vía TyC Sports

Luego de retirarse en el partido de primera ronda del ATP 500 de Hamburgo, tras ir perdiendo por 6-4 y 2-0 ante el noruego Casper Ruud (30º), el tenista francés Benot Paire, número 25 del ranking mundial, sorprendió con una increíble confesión: admitió que antes del encuentro había dado positivo en coronavirus, pero que de igual manera lo habían autorizado para competir.

“Las reglas son distintas en Alemania y le quiero dar las gracias al médico y al torneo, ellos me dejaron jugar. Di negativo ayer, pero en otras dos pruebas di positivo. La regla aquí es diferente, así que la ATP tiene que explicar cuál es la regla. En París (allí se jugará el cuadro principal de Roland Garros a partir del próximo domingo) hay jugadores que han dado negativo pero como su entrenador ha dado positivo, no pueden jugar. Aquí en Alemania das positivo y sí puedes jugar”, explicó Paire, quien hace algunas semanas fue excluido del US Open por haber dado positivo en coronavirus, luego de abandonar el match ante Ruud.

Por su parte, el médico del torneo, Volker Carrero, se refirió al hecho y detalló la situación del tenista francés. “Esta interacción entre pruebas positivas y negativas no es inusual. Las dos primeras pruebas dieron positivo, pero el sujeto no era infeccioso. La tercera prueba fue negativa”, dijo el doctor, según el periódico Stuttgarter Zeitung.

Vale destacar que este particular suceso ocurre a pocos días del inicio del main draw del Abierto de Francia, Grand Slam que ya excluyó a dos jugadores por haber dado positivo y a otros tres por haber estado en contacto con un entrenador que estaba infectado, informó TyC Sports