Piatti fue presentado en San Lorenzo

Luego de tanto esperar se concretó el tan ansiado regreso de Ignacio Piatti a San Lorenzo luego de seis años. El mediocampista tuvo su primer entrenamiento con sus nuevos compañeros y luego fue presentado en conferencia de prensa por Marcelo Tinelli.

Luego de la apertura del Presidente, Piatti, de 35 años, manifestó: “Cuando uno se siente cómodo en casa, la adaptación se hace más fácil. Ni mi hijo sabía que había llegado ayer al mediodía al país. Hoy me levanté y era el día más feliz, es muy emocionante. Desde que llegué, sueño con ganar algo otra vez. Conocí hoy a un grupo bárbaro, de muy buenos jugadores”.

Y agregó: “Esperemos que no me hagan correr hasta abajo (risas). Con la experiencia y la edad, tal vez corra un poco menos, pero lo hablaré con el técnico, físicamente me siento como si tuviera 28 años”.

“Voy a hablar dentro de la cancha. Física, personal y mentalmente estoy 2 mil puntos, no 100. Vengo a sumar para el grupo y a llevar a San Lorenzo adonde se merece”, aseguró Nacho.

