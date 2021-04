Pitana tiene coronavirus

El Covid-19 sigue provocando estragos en el fútbol argentino. Esta vez, los afectados no son futbolistas, sino un árbitro y un juez de línea que no podrán estar presentes en la fecha 10 de la Copa Liga Profesional: Néstor Pitana y Miguel Savorani. Ambos dieron positivo por coronavirus y no podrán estar en Talleres – Unión y Estudiantes – Gimnasia, respectivamente.

Andrés Merlos será quien reemplazará a Pitana y ocupará el lugar de juez principal en el duelo que la T y el Tatengue jugarán mañana, desde las 15, en Córdoba, mientras que Ezequiel Brailovsky sustituirá a Savorani como segundo asistente en el clásico de La Plata, informó TyC Sports.