Rafael Nadal no jugará más durante el 2021

Rafael Nadal comunicó que se acabó su temporada 2021 en el tenis porque su lesión crónica en el pie izquierdo se ha profundizado en las últimas semanas y, tras perderse Wimbledon sumado a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, tampoco dirá presente en el US Open, último Grand Slam del año.

“Hola todos: quería comunicaros que desgraciadamente tengo que poner fin a la temporada 2021. Sinceramente llevo un año sufriendo mucho más de lo que debería con mi pie y necesito tomarme un tiempo”, comenzó su mensaje el número 4 del mundo en el Ranking ATP y agregó: “Es un año que me he perdido cosas que me importan mucho, como Wimbledon, como son las Olimpiadas como va a ser ahora el abierto de Estados Unidos, como muchos otros eventos que son también importantes para mí”.

Tras perderse Rotterdam, Dubái, Acapulco, Miami, la cita olímpica en Japón y Wimbledon, el máximo ganador histórico de Grand Slam -20 junto a Roger Federer y Novak Djokovic- no será de la partida en el Abierto de los Estados Unidos por continuar sufriendo la enfermedad de Müller-Weiss que arrastra en uno de sus pies desde 2005. Este cuadro indica una deformidad de uno de los huesos de la parte media del pie, esencial para su movilidad.