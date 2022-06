River empató ante Defensa y Justicia

BUENOS AIRES. River no hizo un buen partido ante Defensa y Justicia y empató 0-0 en su visita al Norberto “Tito” Tomaghello, por la primera fecha de la Liga Profesional.

En un encuentro bastante vertiginoso, por lo que propusieron los dos conjuntos, tanto el Millonario como el Halcón no estuvieron finos en el último tercio, justificando una justa igualdad.

Según informó TyC Sportes, el equipo de Marcelo Gallardo no tuvo su mejor juego en la primera etapa y los de Varela se hicieron fuertes a partir del bajo rendimiento de la visita. De la mano de Carlos Rotondi, el local contó con buenos ataques, aunque desperdició varias oportunidades nítidas para abrir el marcador por intermedio de Agustín Fontana, que no estuvo preciso a la hora de definir.

Por su parte, el delantero debió ver la segunda amarilla a los 21 minutos luego de una dura patada a Esequiel Barco. Pero el árbitro Facundo Tello decidió perdonarlo. Así, en un PT pálido del Millo e intenso del Halcón, ambos equipos se fueron al descanso igualados en cero.

Segundo tiempo con situaciones pero sin goles

En el complemento, el ritmo y la intensidad no fue la misma que en los primeros 45. De hecho, se notó una clara merma en el trámite del duelo. Si bien los de Núñez tuvieron el dominio de la posición, las ocasiones de gol no fueron proporcional al control de la pelota. Y por intermedio de Enzo Fernández, que manejó los hilos de la Banda, tuvo en sus pies la posibilidad de abrir el marcador, aunque no estuvo derecho y se la dejó muy fácil al arquero Luis Unsain.

Sobre el final de la segunda etapa, se hizo presente Francisco Pizzini, quien no fue contundente y perdonó en dos situaciones a la visita. Primero tuvo un gran disparo de larga distancia, que pasó cerca del arco controlado por Ezequiel Centurión.

Y con el tiempo cumplido no pudo nuevamente, ya que el defensor Jonathan Maidana se interpuso ante su disparo en la línea.

En la siguiente jornada, River recibirá a Atlético Tucumán el próximo sábado desde las 20.30. Mientras que Defensa visitará a Lanús el viernes a partir de las 19.