River quiere dar vuelta la serie

Si hay algo que sabe Gallardo y parte de este plantel es jugar esta clase de partidos. Es por eso que River esta noche buscará otra de esas noches épicas de las cuales vieron sus hinchas en los últimos años.

En sus filas no podrá contar con su jugador emblema Enzo Pérez. Su lugar en la mitad de la cancha será ocupado por Enzo Fernández. El muñeco se inclinó por el ex defensa y justicia para que haga dupla junto a Bruno Zuculini, justamente para que este último pueda jugar un poco más adelantado. La buena para el técnico es que recupera otro de sus soldados para este encuentro. Matías Suarez podrá ser parte del once que salga al campo de juego.

¿Cómo formaría River?

RIVER PLATE (4-3-3): 1-Franco Armani; 20-Milton Casco, 17-Paulo Díaz, 6-Héctor Martínez, 3-Fabrizio Angileri; 5-Bruno Zuculini, 13-Enzo Fernández, 11-Nicolás De La Cruz; 9-Julián Álvarez, 19-Braian Romero y 7-Matías Suárez.