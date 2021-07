Hay buenas noticias para Marcelo Gallardo. El Ministerio de Salud autorizó a que los jugadores que estuvieron en la Copa América puedan ingresar a la burbuja de River en el complejo Sofitel de Cardales, donde el plantel se alojó este miércoles para continuar con el aislamiento tras el regreso de Orlando, en Estados Unidos, donde realizó la pretemporada.

De esta manera, David Martínez y Robert Rojas, quienes regresaron al país en las últimas horas, luego de haber terminado su participación en el certamen continental de selecciones, con Paraguay ya se sumaron a la delegación “millonaria”. También Lucas Beltrán, quien no pudo viajar a Estados Unidos porque no había llegado a cumplir con los 14 días de permanencia en su país de origen tras viajar a otro continente que exigen en el país norteamericano para poder ingresar. El juvenil cordobés había ido a Europa para acelerar los trámites de su pasaporte comunitario. Antes de entrar a Cardales, los tres tuvieron que hisoparse y los resultados dieron negativos.

Quien también se sumó este miércoles fue Braian Romero (tras firmar de manera virtual su contrato y dar negativo su hisopado), el flamante refuerzo. Y los que llegarán este jueves son Nicolás De La Cruz, quien disputó la Copa América con Uruguay, Leonardo Ponzio (firmó virtualmente la renovación de su contrato al igual que Javier Pinola) quien esperaba por los resultados de los estudios complementarios que le hicieron para chequear que esté en condiciones de que le den el alta médica por la miocarditis que le había quedado como secuela tras haber sufrido coronavirus. Estos dos futbolistas también serán hisopados antes de ingresar a la burbuja.

Mientras tanto, se espera por Franco Armani, Gonzalo Montiel y Julián Álvarez. Los tres, quienes forman parte de la Selección Argentina, se juntarán con sus compañeros de River entre el domingo a la noche y el lunes luego de la final de la Copa América, en la que el equipo de Lionel Scaloni enfrentará a Brasil, el sábado a las 21 en el Maracaná de Río de Janeiro.

De esta manera, un par de días antes de volver a competir (River enfrentará el miércoles a Argentinos Juniors en el Monumental por la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores), Gallardo tendrá reunido a su plantel. Y todos estarán en la misma burbuja, en Cardales.

A ese lugar, que puede considerarse mítico para River, ya que allí se alojó en las previas de las instancias finales de las Libertadores 2015 y 2018, y luego terminó ganando ambas, la delegación Millonaria llegó este miércoles luego de haber pasado una noche en el hotel Faena, tras el regreso desde Orlando.

El plantel tuvo que cumplir con un aislamiento obligatorio de una semana, dado que el Ministerio de Salud consideró que no había cumplido la burbuja en Estados Unidos. Esta situación alteró los planes del cuerpo técnico dado que, por ejemplo, habían programado un amistoso con Huracán para este viernes.

Al menos, Gallardo podrá reunir a todo su plantel en un mismo lugar. Los jugadores que se suman a la burbuja estarán en un sector diferenciado de los otros futbolistas para no mezclar las burbujas, aunque igual están autorizados a entrenarse con sus compañeros, bajo la responsabilidad individual y del club.

En principio, no iba a poder hacerlo dado que, por más que los jugadores que venían de la Copa América hayan estado bajo las normas de protocolos sanitarios estrictos, no se permitía mezclar integrantes de distintas burbujas. Tampoco, los que se habían quedado acá o el flamante refuerzo. Sin embargo, las autoridades sanitarias nacionales le aprobaron a River la entrada de los futbolistas que no estuvieron en Estados Unidos. Contradicciones de un país generalmente contradictorio.

La búsqueda de un nuevo refuerzo

Mientras Braian Romero estampa su firma para sellar su vínculo con River tras haber pasado la revisión médica, River trabaja en silencio y con mucho hermetismo para cerrar otro refuerzo antes de que se termine el tiempo para presentar la lista de buena fe de la Copa Libertadores con los cambios pertinentes para empezar a competir desde los octavos de final que arrancan la semana que viene.

Lo que trascendió en las últimas horas fue que la búsqueda de Gallardo estaba orientada a un mediocampista ofensivo. Y que será un jugador del fútbol local, tal como pasó con Romero, quien se destacaba en Defensa y Justicia. Uno de los nombres que sonó es el de Juan Ramírez, actual jugador de San Lorenzo y ex Talleres de Córdoba.

(Clarín)