Todo listo para la segunda fecha de picadas de motos en Santo Pipó

Picódromo “Adrenalina Motos”. Foto: Facebook.

Este domingo 11 de junio se realizará la segunda fecha de picadas de motos en Santo Pipó en el picódromo “Adrenalina Motos”. Iniciará a las 8h y se extenderá hasta la tarde.

Quien dio detalles de esta actividad fue su organizador, Willians Sersing, en el programa “Otro día más”, conducido por Pablo García y Romina Mazur, que se emite por la radio Social Club 97.7.

“Todo empezó en el mes de abril, que empezamos con la construcción de pista y el 23 de abril ya se hizo la primera fecha, una prueba piloto y salió excelente, se metió más de 3.000 personas, más de 100 pilotos”, comentó Sersing respecto a esta iniciativa deportiva que funciona en una chacra, que es de su propiedad.

“Desde ahí la gente empezó a pedir que salga la segunda fecha y ahora el domingo estamos”, agregó.

“El picódromo está en barrio Apepú, 1000 metros de la ruta viniendo de Posadas hacia la derecha, antes de llegar a Santo Pipó. Es una chacra privada a pista tiene 350 metros, 200 metros sería de carrera, y el resto sería frenado”, explicó.

Consultado sobre cómo surgió esta actividad declaró: “tengo un local de repuesto de moto ‘Adrenalina Motos’, en Santo Tipó, me dedico a carreras, me fui hace dos semanas a correr a Córdoba, a Wilde, ando por todos lados, y ahí el Consejo de Turismo de Santo Pipó se fijó en eso para que haya algo distinto en Santo Pipó, me llamaron y ahí empezó el proyecto”.

Respecto a las categorías señaló: “está dividido en siete categorías, categorías 110 libre, después hay una categoría 150 mejorada, una 150 libre, después una 200 mejorada, 200 libre y después fuerza libre”.

“Lo que es furor de esta fecha, es la primera fecha que se hace una categoría damas”, comentó.

“Hasta ahora tenemos 15 damas inscriptas, se empezaron a sumar las chicas, tenemos más de 100 inscriptos ya”, añadió.

En ese contexto, con respecto a los participantes dijo que son de toda la provincia y “muchísimos de Corrientes”.

Además, dijo que el domingo estará presente Esequiel Gómez, el piloto de Superbike que participó en eventos a nivel nacional.

“Esequiel Gómez mueve mucho el tema de picadas. Él se hace presente el domingo”, declaró.

“Es algo que la gente viene a mirar, porque él mete show, digamos. Es un buen piloto”, manifestó el organizador.

Ya en el tramo final de la entrevista, Sersing manifestó su deseo de que las picadas de motos se realicen en Apóstoles.

“Tenemos tres pistas de tierra en lo que es todo Misiones, la que está en Azara hasta la otra y en Concepción de la Sierra tenemos otros. Entonces con ellos también conversamos y trabajamos en conjunto”, afirmó.