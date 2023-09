Una misionera se quedó con el oro en el Campeonato Nacional de Atletismo de Pista

La ciudad de Posadas fue sede del 43º Campeonato Nacional de Atletismo de Pista y Campo, en el cual compitieron más de mil atletas de toda la Argentina, también invitados de distintos países americanos y uno de África.

Una de las ganadoras fue la misionera Isabel Rocabert, que compitió en la categoría de 35 a 39 y se quedó con el premio mayor. En diálogo con el programa Primera Mañana que se emite por MisionesCuatro, la deportista, expresó las sensaciones que le dejó este evento, que se desarrolló por primera vez en la capital misionera.

“Me preparé muchísimo, estaba un poco nerviosa porque sé que es una prueba muy competitiva donde hay un nivel de atletas muy bueno de todo el país”, declaró Rocabert.

“Hubo una gran participación, record la cantidad de participantes que se anotaron”, agregó.

“En el atletismo, sobre todo en las pruebas que yo hago que son de velocidad, por ahí las diferencias son mínima de milésima de segundos que una partida lenta, o que no hayas dormido, o no te hayas alimentado bien un día previo, puede ser que otra de las chicas te gane. Así que era una responsabilidad tremenda que se me dé acá y bueno, se me dio, así que no puedo quejarme, estoy re contra feliz, era para lo que entrenamos y agradecida a Dios que pude hacerlo”, comentó.

Respecto a las condiciones climáticas y cómo influyó en el entrenamiento, señaló: “me tocó los 100 metros el día jueves, todavía con calor, el sol espléndido, me tocó a la siesta, nosotros entrenamos a la siesta, entonces estaban dadas las condiciones como para que yo me sienta adaptada al ambiente. Así que los 100 metros se desarrollaron el jueves y no hubo mayores problemas”.

Y agregó: “el viernes sí se complicó un poquito porque por el tema del tiempo, la humedad, la pista estaba muy mojada y nosotros competimos a la tarde, algo se había secado la pista, pero había mucho viento en contra”.

“Mi fuerte es largarle en las curvas, entonces acomodé bien los tacos, me concentré, largué fuerte y luego la última recta con lo que me dio digamos, así que súper contenta”, expresó la atleta.