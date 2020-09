Aceite: congelar precios traerá problemas a consumidores y trabajadores

POSADAS. La política de congelamiento de precios en el aceite y otros comestibles está causando conflictos con la industria y los trabajadores, pero, además, impactará sobre los consumidores, al momento en que se tengan que sincerar los valores, indicó el titular de la Ciara (Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina) Gustavo Idígoras, quien solicitó al gobierno no repetir errores del pasado, como cuando Guillermo Moreno era el Secretario de Comercio.

En diálogo con MisionesCuatro, Idígoras reveló que hubo un “incremento del precio internacional del girasol del 62%, desde marzo hasta ahora” por temas de la coyuntura del coronavirus. Y hubo un “aumento de los insumos del 25%. (Sin embargo) el gobierno dio el 8% de aumento del producto en góndola. Esto afecta a las fuentes de trabajo de una industria que busca la forma de sobrevivir”, alertó Idígoras en referencia a la caída en los márgenes de utilidades para las industrias.

Desde el gobierno “reconocen que hay un aumento de costos, pero no lo trasladan a precios. Esta situación va a generar problemas para todos”, alertó el industrial, que insistió en que “para nosotros lo mejor es ir haciendo actualizaciones periódicas y pequeñas”.

El atraso en los precios en góndolas, en un contexto de creciente inflación, “no sólo perjudica al consumidor, sino también a la industria por su capacidad de venta”, agregó. “Hoy tendríamos que estar hablando de un aceite de 900 cc., en 130-140 pesos”, consignó.

Consultado al respecto Idígoras aclaró que en el sector “tenemos un compromiso de evitar el desabastecimiento. Por eso estamos buscando distintas fórmulas, como el aceite de mezcla. Pero necesitamos que el gobierno abra la puerta a una mesa real de trabajo. Vamos a terminar perjudicándonos nosotros y el consumidor, si el gobierno no nos escucha”, advirtió.

“Los sindicatos nos están pidiendo un aumento por encima de la inflación”, comentó Idígoras, informando que actualmente, son unas 25 mil familias, las que dependen de forma directa de la industria aceitera. Y más de 56 mil dependen de forma indirecta. “Nadie quiere llegar a una situación en la que pudiera haber desabastecimiento”, pero “el nivel de endeudamiento de las empresas, la pérdida de rentabilidad, la discusión de paritarias que siguen pidiendo más ingresos. Eso lleva naturalmente a una situación de crisis”, alertó.

Pedido para una producción acorde a los costos

En la Agro-industria “no nos gusta pedir ningún tipo de subsidio. Somos un sector muy competitivo. Queremos competir, crecer, producir y exportar más, desarrollar nuevas marcas, mejorar los productos. Tenemos un consumo que va cambiando y nos exige mejores calidades. Queremos seguir trabajando en ese camino. Nuestro reclamo es que nos dejen producir en condiciones de mercado acordes a los costos que tenemos”, expresó.

En cuanto a si esta política de control de precios, recuerda o no al estilo de gestión del ex Secretario de Comercio, Guillermo Moreno, Idígoras explicó: “Los mecanismos de los precios máximos son unilaterales, que pueden diferir en las formas, pero no en el resultado. No hay que repetir la historia. Ya hemos visto lo que pasa en materia inflacionaria con los cambios de gobierno. Y como eso deteriora el poder adquisitivo de todos los argentinos. Estamos a tiempo de corregir esta situación, pero hay que tener voluntad (política) de hacerlo”, puntualizó.