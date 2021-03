Advierten que “es imposible” para el productor hacer frente a los impuestos

BUENOS AIRES. El titular de Confederaciones Rurales Argentinas, Jorge Chemes ofreció una entrevista donde avanzó sobre las diferencias políticas entre el sector agrario y el Gobierno Nacional. Según el dirigente, en Argentina “cada vez más empresas y productores piensan mudar sus inversiones a países vecinos”, cita el portal Ser Industria.

Consultado sobre la liquidación y precios de la soja como una “vía de escape” a la crisis económica del país, Chemes opinó que “No sé si va a salvar a la economía argentina, pero sí creemos que tiene una participación muy importante en los recursos que tiene el país y sobre todo dentro de lo que es el complejo productivo agropecuario. La soja es la que más recursos deja”.

En ese sentido, el dirigente explicó el sistema de exportaciones y cuantos recursos le quedan al productor y cuanto al Estado. “Al productor le queda de cada 100 pesos entre un 30 o 35%. Se va a ver más beneficiado el estado con esta situación más que el productor. Pero bienvenido sea el aumento de precios en los mercados internacionales”, manifestó.

El titular de CRA profundizó en los porcentajes que debe afrontar el productor argentino y comentó que “el productor no sólo paga impuestos nacionales sino también provinciales y en muchos casos hasta municipales. Con ese 30% o 35 % el productor tiene que vivir, mantener su capital, seguir produciendo y volver a invertir para la próxima campaña”. “Lo único que recibe es un incremento en las cargas impositivas. Terminamos siendo el sector que es el que más tributa en momentos de crisis cuando las arcas del estado no cierran. El Estado gasta y donde necesita recursos automáticamente va y los busca en el sector agropecuario”, agregó.

Sobre la relación Gobierno y sector agropecuario, Chemes opinó que “probablemente haya una falta de conocimiento de lo que realmente es el sistema comercial agropecuario porque se ven errores garrafales”.

En otro tramo de la entrevista, Chemes abordó el proyecto que propone reformas en el Impuesto a las Ganancias y aclaró que pudieron opinar sobre la confección, pero al final “se termina decidiendo de acuerdo a lo que el gobierno le conviene”.

“Esta modificación es más de lo mismo, el Estado no pierde porque recauda a través de incrementos en las alícuotas a las PyMEs. Lo termina pagando el sector productivo, no solamente el campo”, agregó en relación al impuesto a las ganancias. “Es imposible hacer frente a una carga impositiva como la que vivimos en Argentina”.

Hubo mucha tensión por la suba de las retenciones. ¿Esto ha sido superado o sigue siendo una amenaza para ustedes?

Las decisiones que los gobiernos y me refiero a todos, no sólo al actual, durante muchos años han tenido sobre todo para el campo, han sido todas muy endebles. Entonces nunca tenemos seguridad si mañana nos levantamos y cualquier gobierno lo primero que hace es aplicarnos más impuestos. Porque es la forma más fácil de recaudar y sobre todo con retenciones, que es un impuesto que se cobra fácilmente y rápidamente. Por el momento creemos que no vamos a tener sorpresas, pero eso no nos da seguridad a que no tengamos incrementos. Creo que se les hace más difícil ahora porque los incrementos tienen que ser por Ley del Congreso, pero eso no significa que no estén pensando continuamente en ver de dónde pueden recaudar más.

Finalmente, el titular de Confederaciones Rurales Argentinas fue consultado sobre la posibilidad de que algunos productores muden sus producciones a países vecinos: “Mucha gente está mirando Uruguay, Paraguay, Brasil, Chile, donde hay esquemas de políticas productivas muy diferentes y obviamente una carga impositiva muy inferior a la nuestra”.