Advierten que la inflación se disparará cuando cese el congelamiento de tarifas

POSADAS. Con la confirmación de una suba en el costo de la Canasta Básica Total, superior al Índice de Precios al Consumidor (IPC), el economista Gerardo Alonso Schwarz, trazó un duro análisis sobre la aparente desaceleración de precios y los problemas estructurales de la economía argentina. El analista de la Ieral advirtió que los precios están contenidos temporalmente, por el congelamiento en las tarifas, por los acuerdos de precios y por el control del tipo de cambio, medidas que no se pueden sostener en el tiempo. Y con el incremento en la emisión monetaria, en el segundo semestre del año, la inflación podría dispararse.

En diálogo con MisionesCuatro, Alonso Schwarz confirmó que la Canasta Básica alcanza los 40 mil pesos mensuales para una familia tipo en la provincia, y se elevó en un 3,6%, muy por encima del porcentaje de inflación (el IPC) de 2,3%, porque en el índice de precios, se calculan todos los precios de los bienes finales de una economía. “La diferencia entre la Canasta Básica Total y el IPC (inflación), es que la canasta está pensada en los usos de una familia tipo de cuatro integrantes, donde pueden tener más peso los alimentos que otros consumos”, detalló.

Desaceleración momentánea de la inflación

“Los números muestran una desaceleración de la inflación del año pasado. El año pasado terminamos con un 55% anual. Este 2,3% es menor al 4,5% del promedio mensual del año pasado. Pero ya lo habíamos anticipado. La aparente desaceleración de la inflación se da principalmente porque se han mantenido fijos algunos precios, los servicios públicos y precios regulados por el gobierno, congelamiento de 6 meses”, puntualizó.

Sin embargo, Alonsos Schwarz insistió en que el congelamiento de tarifas, “no es posible que se mantenga en el tiempo, porque se tiene que seguir el costo de producción de esos servicios. Cuando se liberen esos servicios, también se liberará la inflación que está contenida de alguna manera”, advirtió.

La inflación, para este economista, “está contenida también por la variación del tipo de cambio, por el impuesto país del 30% (para las compras en dólares) que lleva al dólar a 82 pesos. Pero si alguien pudiese importar libremente, lo haría a 62 pesos, siempre que les aprueben las declaraciones juradas de importaciones. Y quien exporta no recibe los 62, porque hay retenciones. Hay incentivos cruzados muy extraños que generan ruido en la actividad privada”, alertó, añadiendo que “no veremos aumento en las inversiones” en los próximos meses.

El problema de la falta de crecimiento de la economía

De acuerdo con Alonso, el principal problema de la economía argentina es la recesión o el estancamiento. “Hace 9 años que no crece la economía argentina. Si no se crean empleos privados, difícilmente se podrá pensar en mejoras salariales”, puntualizó.

“La prioridad de este gobierno no es la reactivación de la economía o que se invierta en el país. Los acuerdos de precios y los precios cuidados que ahora incluyen a mayoristas, funcionan los primeros meses, pero después, los precios se liberan”, enfatizó Alonso Schwarz, para quien, “en febrero va a consolidarse que la inflación va a estar en el 2-3%”.

No obstante, a partir del segundo semestre del año, se observarán “dos fenómenos: la liberación o no del precio de los servicios públicos; y algo que todavía no se ve, pero que en los próximos meses tendrá impacto, es que comenzó a crecer la emisión monetaria”, consideró el economista, quien informó que en Enero del 2020, se duplicó el crecimiento de la base monetaria que se venía dando en los primeros meses del año. “Si esto, de consolidarse, termina afectando a los precios”, remató.

