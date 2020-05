Argentina, el primer país que cae en Default desde la pandemia

BUENOS AIRES. Argentina entró este viernes en suspensión de pagos, consolidando la primera quiebra soberana de un país desde que se inició la crisis económica global por la pandemia. Pese a que el gobierno extendió el plazo para que los bonistas y acreedores acepten la propuesta de reestructuración de la deuda, hasta el 2 de Junio, está claro que se trata, para los mercados de Wall Street, de un “Default técnico” o “Default blando”.

Según publica La Vanguardia, que el país caiga en Default no generó un descalabro en los mercados, fundamentalmente por dos razones: porque la cesación de pagos se daba por descontado desde hace meses; y porque los inversores confían en que el Gobierno tiene voluntad de pago, más allá de que aún ahora, a cinco meses de asumir, el presidente Alberto Fernández no presentó un programa económico. La crisis de la pandemia ayuda al presidente a no tener que mostrar el plan económico para los próximos años.

El ministro de Economía, Martín Guzmán, confirmó que Argentina mejorará la oferta de canje de bonos. Ese anuncio poco después del anuncio del jueves, a última hora, sobre la prórroga de diez días para continuar con la negociación.

Foto: CEDOC

El Default y la promesa del ministro Guzmán

Argentina entró en default formalmente el pasado 22 de Abril, pero se concede un mes de gracia para la concreción de pagos. Así, este viernes 22 de Mayo, era la fecha límite para el pago de 460 millones de euros de intereses al cierre de Wall Street. Al no ser abonados, conllevan formalmente al Default.

Sin embargo, las calificadoras de riesgo podrían no registrar la nueva situación empeorando la categoría de Argentina, para ver cómo avanzan las negociaciones. Además, este lunes es feriado nacional y no habrá actividades bursátiles en el país.

“Tenemos intención de realizar modificaciones con el objetivo de alcanzar un acuerdo sostenible con nuestros acreedores”, dijo Guzmán a Reuters. “Ampliamos la oferta para poder ganar algo de tiempo para hacer esas modificaciones, que se determinarán en el proceso de negociaciones de los próximos días”, agregó.

Aunque parece que hay un pacto informal entre la Casa Rosada y los acreedores para extender la negociación, estos se mostraron inquietos y reclamaron una discusión “directa e inmediata”, mediante un comunicado difundido tras el anuncio del Gobierno por el Grupo Ad Hoc. Se trata de una de las tres agrupaciones de tenedores de bonos creados para la renegociación, que juntos concentran más del 60% del capital. Tal es el límite para que el intercambio de títulos tenga éxito evitando el litigio del resto.

El planteo de los acreedores externos

“El Grupo celebra que Argentina haya expresado una intención de trabajar con los acreedores, pero las acciones hablan más que las palabras. Durante el último mes, Argentina no ha tenido prácticamente ninguna comunicación sustancial con sus acreedores”, indica la nota.

“Si bien la falta de pago de dichos intereses por parte de Argentina resultará en defaults en las distintas emisiones de bonos, el Grupo entiende que Argentina ha expresado su intención de conversar con los acreedores durante la próxima semana para tratar de encontrar una solución integral”, añade el comunicado de Ad Hoc, que incluye entre sus miembros a los fondos BlackRock o Fidelity, los mayores tenedores de deuda argentina.

El Gobierno comunicó a la Comisión de Valores estadounidense, la prórroga del plazo de oferta de reestructuración. Los 460 millones impagados están incluidos en los 61.000 millones de euros en reestructuración. A tal monto llega la deuda pública argentina emitida en dólares bajo jurisdicción internacional.