Argentina es un país que está “a la deriva”

POSADAS. Con respecto al impacto de las restricciones por la pandemia del coronavirus y la manera en que afecta a los argentinos. Eduardo Reina declaró: “pienso en los amigos que se están fundiendo y en los que están guardados en la casa y no pueden trabajar, en los chicos que tienen clases de una manera rara. Estamos todos psicológicamente afectados por todo esto”, expresó.

“Me parece que tenemos que mirar hacia la línea política de nuestro país, empezar a ser adultos, dejar de votar por impulsos, empezar a votar con la cabeza y somos todos responsables desde que emitimos el voto”, añadió.

“Estamos en un país a la deriva no podemos tener un ministro que diga ‘no voy a tocar el dólar, no lo voy a desdoblar’, después viene el presidente del Banco Central para demostrar independencia y lo toca”, declaró el consultor político.

La mirada hacia Latinoamérica

En otro tramo de la entrevista, Eduardo Reina hizo un análisis de lo que pasa en América Latina: “Uruguay se va a quedar con la plata de muchos argentinos, Chile tiene serios problemas sociales. La economía sigue, menor, pero sigue. Paraguay se empezó a aprovechar todo lo que en la Argentina era complicado, si la soja te pone retención, los empresarios se fueron a Paraguay y venden sin retención, el ganado exactamente lo mismo, comenzó a ganar mercado en el mundo. Brasil tiene la posibilidad de quedarse con todas las empresas de Latinoamérica”, explicó.

Dijo que los argentinos van a sentir el impacto de la economía “en su bolsillo no más de 10 días, cuando vaya a comprar bicicletas como ahora, no hay bicicletas, nadie te entrega una bicicleta, no hay auto porque te piden sobreprecios”, declaró el Consultor Político.

“¿A dónde nos van a llevar? Porque en definitiva ¿a quién le conviene llevarnos al piso? ¿Cristina nos va a salvar?”, cuestionó.