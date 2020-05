¿Argentina se acerca el default?

POSADAS. Sobre Argentina se cierne nuevamente, esta semana, la amenaza de caer en default o impago soberano. Sería el quinto de su historia (tras 1827, 1890, 1982 y 2002) o el noveno, si se incluyen defaults provinciales (en 1915 y 1930), un acuerdo con el Club de París para evitar default (en 1956) y uno considerado como default de deuda interna (en 1989).

En diálogo con Misiones Cuatro, Fernando Marengo, Asesor Económico y Financiero, reveló cuáles son las implicancias de un nuevo default en el escenario actual. “Si no hay acuerdo con los acreedores o se no realiza el pago para el 22 de mayo, estaríamos de nuevo en default”, confirmó.

“Las implicancias no son tan grandes comparada con la crisis que enfrenta el mundo por las consecuencias económicas del aislamiento y la pandemia. Argentina no está exenta”, resaltó Marengo.

Según señaló, el gran problema que genera un default es que el sector privado no va a conseguir financiamiento para las inversiones y sin esto, no se puede crecer de manera sostenida. “El gran costo es en crecimiento y si el país no crece, el gran problema son los indicadores sociales que los podíamos resumir en los índices de pobreza”, explicó.