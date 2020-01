Aseguran que el salario mínimo debería ser de 61 mil pesos

Imagen ilustrativa de la web

En un documento realizado por trabajadores y trabajadoras del INDEC, informan de cuanto debería ser el salario mínimo con datos actualizados hasta el 31 de diciembre de 2019.

Con datos oficiales publicados por el INDEC, los trabajadores proponen un ejercicio de estimación que permita acercar los valores requeridos en la actualidad para cubrir las necesidades básicas de una familia.

En ese sentido explican que un hogar constituido por una pareja de 35 años con dos hijos (de 6 y 9 años) necesitó en diciembre del año pasado casi 62 mil pesos para satisfacer sus necesidades. Este valor se compone de $19.910,48, necesarios para adquirir una Canasta alimentaria mínima y de $ 41.971,66, para acceder a otros bienes y servicios básicos.

“Las canastas utilizadas para este ejercicio son las llamadas “Canastas de Consumos Mínimos” y surgieron como propuesta metodológica innovadora en el INDEC, aunque todavía no se han aplicado en las mediciones oficiales. No son las habitualmente utilizadas para la medición de la pobreza, pero no por ello ambas canastas deben verse como contrapuestas, dado que se trata de metodologías diferentes pero compatibles entre sí”, explican los trabajadores en su informe.

Finalmente aseveran que “ningún trabajador debería ganar -de bolsillo- menos que ($61.882,14) el valor calculado en este ejercicio”.

