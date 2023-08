Beigbeder sobre los próximos meses: “Estimo que la inflación va a estar entre 12 y 15 puntos”

En una reciente entrevista con el programa “Otro Día Más” de Radio Social Club 97.7 en Apóstoles, el empresario argentino Carlos María Beigbeder compartió sus perspectivas sobre la situación económica del país, especialmente a raíz de los resultados de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO).

Beigbeder, conocido por su opinión franca y sin rodeos, destacó que “el argentino no se asusta por nada”. Haciendo referencia a las turbulencias económicas que enfrentamos en el pasado, mencionó que “ya lo vivimos anteriormente, recibimos esta clase de movimiento de precios no hace tantos años, como la devaluación de un día para el otro”. En su opinión, la volatilidad económica actual es más de lo mismo y se esperaba un panorama difícil.

Uno de los efectos notables que Beigbeder señaló tras las elecciones fue la devaluación del 20 al 25%, que impactó en los precios y provocó la suspensión de ventas en algunas empresas. En este sentido, el empresario afirmó: “No va a haber problema de abastecimiento”, indicando que la oferta no se vería gravemente afectada.

En cuanto a la inflación, Beigbeder hizo una estimación cautelosa. “Estimo yo que la inflación va a estar entre 12 y 15 puntos”, afirmó, explicando que espera una subida inicial más alta, seguida de un eventual descenso a niveles más bajos, calificando el 7% como “una locura” en este contexto económico.

El empresario también manifestó su preocupación por la falta de un plan efectivo para combatir la inflación por parte del gobierno, afirmando: “No hay un plan serio para combatir la inflación”. En su opinión, el aumento del precio del dólar afecta a todos de una manera u otra, y la alta inflación hace insostenibles los precios a largo plazo.

Beigbeder no escatimó en críticas hacia la gestión gubernamental. Cuestionó la falta de colaboración con los industriales y sugirió que se debió haber convocado a los industriales para acompañar en la devaluación si se buscaba estabilizar los precios. Además, expresó una profunda desconfianza en el gobierno, declarando: “No le creo nada a este gobierno. Yo no hago un plazo fijo porque no sabes en qué termina”.