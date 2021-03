Carne, pollo y pescado ¿Cuánto aumentaron?

Pollo

Ignacio Rocha, propietario pollería contó que se registraron aumentos del 20% en el pollo entero y la pechuga, pero el cuarto se mantiene. Asimismo, aseguró que el impacto se notó más en el pollo entero y la pechuga.

“El pollo entero y el filete aumentó considerablemente y, según me dicen los proveedores agrícolas, es por el tema de la exportación, porque hay productos que no está habiendo, la molida de pollo no está habiendo porque se exporta”, declaró el comerciante

Indicó que lo que más se vende es pechuga, milanesa y molida.

Con respecto a la venta, dijo que se mantiene “en un nivel bastante importante”.

“Calculo que para semana santa va a haber un pequeño repunte en la venta”, concluyó.

Menos venta de carne

Por su parte, Esteban Basterra, propietario de carnicería, contó que la carne vacuna sufrió un incremento del 15% mínimo en lo que va del 2021.



Consultado si se implementó el “Precios Populares”, dijo que esas promociones “son solamente para Buenos Aires. Esa carne la podés vender a cualquier precio cualquier día del año”.

Por otra parte, Basterra contó que lo que más se vende son aguja y paleta, que arrancan en 300 pesos, porque es “lo que la gente puede comprar”.

“Estamos vendiendo 70 por ciento menos con más gastos, la luz sigue subiendo. La actividad está muy complicada, pero hay que salir adelante”, señaló el comerciante.

Aumento del pescado

Marcos Alastuey, propietario de pescadería contó que de cara a la semana santa se incrementó la venta de pescados.





El comerciante aseguró que en lo que va del año, hubo una suba precios del 10% en distintas especies.

“Desde que comenzó la cuaresma se ha incrementado un poquito la venta, sobre todos los fines de semana, jueves, viernes. En lo que va del año ha subido un 10 por ciento, esperemos que no haya suba para semana santa pero todavía queda recibir pescado en lo que va del mes”, declaró Alastuey.

Además, contó que hay escasez en especies de rio, pero no de mar y que los precios del pescado arrancan en 400 pesos el kilo.