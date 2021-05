Cierre de exportaciones de Carne: advierten que va a producir aumento del precio en góndolas

POSADAS. Las principales entidades agropecuarias anunciaron un cese de comercialización de hacienda en rechazo a la suspensión de las exportaciones de carne ordenada por el Gobierno nacional para reducir los precios en las góndolas y mostradores de carnicerías.

La medida, decidida por Sociedad Rural Argentina (SRA), Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), Coninagro y Federación Agraria Argentina (FAA). Comenzaría este jueves 20 desde las 00 horas y sería por nueve días.

Sobre la medida, MisionesCuatro consultó al Consejero de Coninagro y productor de la provincia Manfredo Seifert quien manifestó que “es una reacción natural del sector de la producción por una medida sin explicación”.

El productor opinó que “el Gobierno busca enfrentarse con alguien para distraer de otros problemas que tiene y tomó de punto a la producción”.

En relación al paro, Seifert admitió que “el cese de comercialización no va a solucionar nada” y aseguró que “es una reacción de bronca”.

Finalmente, el productor se mostró esperanzado en que el Gobierno dé marcha atrás con el cierre de exportaciones por 30 días y explicó que el 80% de la carne que se exporta va a China. “Es una medida que va en contra y produce un aumento del precio de la carne en góndolas”, cerró.

Empresarios aseguran que la medida trae incertidumbre

Por su parte, Ariel Panozzo, empresario del sector, manifestó que la medida tomada por el gobierno “de ninguna manera va a hacer que los precios de la carne terminen bajando”. Y agregó: “Lo que más trae una medida así es incertidumbre”.

Desde el sector empresarial explicaron que esta medida que acata a la exportación es de otro tipo de producto y no lo que el consumidor encuentra en la góndola.

“Son cortes que no quedan acá y no sirven para el consumo nacional”, comentó. “La carne que no va a China, no la vamos a encontrar en el supermercado”, agregó.

Panozzo manifestó que en la provincia se consume 70% de la carne de Entre Ríos y Buenos Aires, y hay un bajo porcentaje de productores locales.