“Con el 10% de IVA, el litro de nafta súper estaría 50 pesos”

POSADAS. Este martes se hizo efectivo el quinto aumento en los precios de los combustibles en todo el territorio argentino. La nueva suba generó malestar entre los consumidores, pero también provocó el enojo del presidente de la Cámara de Estaciones de Servicio y Afines del Nordeste (CESANE), Faruk Jalaf.

En diálogo con Misiones Cuatro, explicó cómo se van apilando las subas y apuntó duramente contra el Gobierno Nacional.

“No somos los formadores de precios. Somos los más chiquitos, los más débiles en la cadena de producción”, manifestó. En esa línea, reveló que los precios subieron en horas de la madrugada, “No tenemos información, nos enteramos más por los medios que por las Petroleras”, añadió.

“No nos avisan. Estoy indignado, ya no manejo más mi negocio”, resaltó.

Jalaf sostuvo que el precio de los combustibles podría ser más bajo si no tuviéran la carga impositiva actual, “es lo que pedíamos con la zona aduanera especial, un 10% de IVA como tiene Paraguay. Nosotros tenemos un 100% de impuestos”, indicó.

“El Gobierno puede bajar los precios, bajando los impuestos, pero en vez de bajarlos, los actualiza con la inflación”, precisó.

Jalaf expresó que su enojo radica en la falta de “reglas claras” para trabajar en este país. “El que paga las consecuencias es el cliente, no sólo yo. Me culpan a mí por subir los precios, no a las Petroleras o al Estado. El cliente no sabe que la mitad del precio de la nafta son impuestos, o sea que el litro de nafta que yo vendo a 84 pesos, vale 42 pesos”, detalló.

“Hay más vehículos, pero se vende la misma cantidad de nafta que en las mejores épocas”, sostuvo.