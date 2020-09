“Con el dólar oficial tuvimos una inflación en dólares y exportamos a pérdida”, alertan

POSADAS. El empresario de la carne, Abel Motte, explicó a MisionesCuatro cómo el sector que debe exportar por contratos, está trabajando a pérdida por el bajo valor del dólar oficial –menos el 9% de retenciones- en comparación a la pronunciada inflación que disparó los costos de producción.

En diálogo con MisionesCuatro, Motte explicó que “los cortes de carne han subido, aunque está un poco parado el asado, porque hay una sobreoferta de exportaciones. El asado no se exporta pero sale de la media res que sufrió un aumento del 20-25%”, comentó el empresario.

“La realidad es que no encuentro justificativo al aumento de la carne. Tenemos un dólar super bajo. La exportación tiene una retención del 9%, así que (el kilo de carne en pie) estará en un dólar de 69 pesos”, comentó Motte, haciendo el cálculo en base al valor del dólar oficial menos las retenciones del 9%. “Con un dólar de 69 pesos es muy difícil exportar. Los costos de producción superan ampliamente (el valor de venta)”, insistió.

Según Motte, “con ese dólar oficial, tuvimos una inflación en dólares en el país. Aumentaron los sueldos un 20-30%, siempre hablando en el dólar oficial”.

Consultado al respecto, el empresario no dejó lugar a dudas en que aquellos empresarios de la carne que están exportando en este momento, lo hacen operando a pérdida. “En el caso de la carne, (si el empresario o frigorífico) tiene contratos a cumplir con garantías reales, está trabajando a pérdida. Están pasando momentos muy difíciles. Hay nuevos contratos que no se van a firmar”, anticipó Motte.

Por otra parte, Motte detalló por qué hay tanta diferencia entre el valor de la carne del animal vivo y el de los cortes en góndolas. “El precio de un novillo es 112 pesos. Entonces ¿cómo puede valer 480 pesos en góndola? Es que (los 112 pesos) es el precio del animal vivo. De ahí se va a 224 pesos más IVA (Impuesto al Valor Agregado) En esos 224 pesos, de un cuarto de 33 kilos, pasa a pesar 20 kilos porque se tiran los huesos. Salvo la costilla, paleta y aguja, los huesos del cuarto trasero se tiran”, precisó.

Así, para compensar la grasa y huesos que se tiran o se venden a bajo precio, los comerciantes tienen que compensar con el valor de los cortes de carne. “Toda esa compensación de precios, tiene que ir a los diferentes cortes. Además, un asado de ternero se aumenta para que puedan bajar precios de otros cortes y quede la balanza de la media res, compensada”, sostuvo.

“En la carne, no es directo el valor. Acá es un animal en pie que se transforma en un lomo (en distintos cortes)”, agregó.

No obstante, Motte insistió en que los consumidores perdieron mucho poder adquisitivo desde el inicio de la pandemia. Por ejemplo, el empresario dijo que un corte que costaba 320 pesos pasó a costar unos 400. Y en números reales, el IFE (Ingreso Familiar de Emergencia) de 10 mil pesos, cayó a 7.500 pesos en poder de compra de cortes de carne.

Sobre el final de la entrevista, Motte consideró que “la peor situación que puede tener la economía es la imprevisibilidad. (Y, actualmente) al mediano plazo, no tengo idea de lo que va a pasar en el país. Lo que uno hace es tratar de no endeudarse. Cuando entrás en el sistema financiero (como deudor) la empresa no sale más”, sentenció.