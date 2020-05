Confirman la impresión de billetes de $5.000 aunque no sería en el corto plazo

BUENOS AIRES. Varias fuentes del gobierno confirmaron la posible e inminente impresión de billetes de 5.000 pesos, en el contexto de una fuerte devaluación por la emisión monetaria y los efectos económicos de la cuarentena obligatoria contra el nuevo coronavirus. Se daría en los próximos meses.

Según publica Clarín este lunes, el ex gobernador mendocino, Rodolfo Gabrielli, hoy presidente de Casa de Moneda, está trabajando en ese proyecto para imprimir un billete de máxima denominación, junto con el titular del Banco Central, Miguel Pesce. Como era de esperarse, en un cambio respecto del anterior gobierno, volverían los próceres al diseño de los billetes. En reemplazo de los animales autóctonos.

Desde principio de marzo la base monetaria creció $72.000 millones y la Casa de la Moneda tiene algunos inconvenientes para cumplir con la cantidad de billetes que le pide el Banco Central. Tampoco se descarta la creación de billetes de 2 mil pesos, según www.mdzol.com.

Si bien la emisión depende del Central en su calidad de autoridad monetaria, es la Casa de la Moneda la que se encarga de la impresión. Y dos fuentes oficiales confirmaron a Clarín que se piensa avanzar con el lanzamiento del billete, si bien no en el cortísimo plazo. Sería en los próximos meses.

La devaluación constante y los nuevos billetes

“Con la inflación del Indec hasta marzo y suponiendo que la de abril da 1,1% un billete de $ 1000 hoy te permite comprar bienes por $ 400 o sea, perdió un 60 % de su valor. Esto es consistente con una inflación acumulada del 150 % o sea que el índice de precios se multiplicó 2,5 veces”, dijo Juan Paolicchi, analista de Eco Go, en diálogo con el citado diario.

Hasta el 1 de diciembre de 2017, cuando entró en circulación el billete de $ 1.000, esa cifra equivalía US$ 56. Si tomamos las dos cotizaciones a las que es más fácil acceder para un ahorrista, el solidario ($ 90) y el blue ($ 120), hoy vale US$ 11 y US$ 8,3, respectivamente. Si tomáramos el dólar mayorista ($ 67), US$ 15. Con el mismo cálculo el billete de $ 5.000, valdría US$ 55 medido en términos del dólar solidario y casi US$ 42 según el mercado informal.

Desde 1970 la moneda argentina perdió 13 ceros producto de las sucesivas devaluaciones. Y en los últimos 70 años, sólo en 14 hubo una inflación menor a 10%.