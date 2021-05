Desesperado pedido de empresarios misioneros a ATM

JARDIN AMÉRICA. Esta semana hubo una reunión de empresarios para analizar un amplio temario referido a las problemáticas de los sectores adheridos a la Confederación Económica de Misiones (CEM).

Luis Steffen, integrante de la Cámara de Comercio de Puerto Rico habló con MisionesCuatro y dio algunos detalles de lo tratado y destacó que hace unos 45 días entregaron una serie de petitorios al Gobierno de la provincia para modificar cuestiones referidas a la caída de ventas, despidos e impuestos mensuales. Por el momento no habría respuesta oficial.

“Rentas cambio el nombre, pero no mejoró algunas cuestiones que se vienen planteando hace años”, dijo Steffen y explicó que “específicamente lo que agravó la situación es que entraron demasiadas pymes a ser agentes de retención”.

Consultado sobre la situación de los comercios del interior de la provincia, Steffen comentó que durante los primeros meses hubo apertura de negocios nuevos porque había demanda de productos que anteriormente se conseguían solamente en el exterior. De igual manera aclaró que “ahora la caída de ventas es casi igual a lo de marzo del año pasado, está muy mal”.

En relación al cierre de la frontera con Paraguay y Brasil, el comerciante agregó que “ATM (Agencia Tributaria de Misiones) está recaudando bien y podría resolver algunos problemas de vieja data”.

En el caso de Puerto Rico, Steffen comentó que los costos de las empresas e industrias son altos. Solo de energía, unas seis industrias de Puerto Rico tendrán 53% de aumento de energía. “Los números no cierran para exportar, ni para competir con Corrientes y Entre Ríos”, dijo. A toda esta situación se sumarían “agravantes” con proveedores del interior del país que no quieren vender a la provincia. “No viene el transportista, comerciantes no quieren ver y todo es muy complejo”, opinó.

Finalmente, el comerciante hizo referencia a las asimetrías comerciales con Paraguay y Brasil y aseveró que una vez se abran las fronteras, “va a ser un caos y la gente va a cruzar”.