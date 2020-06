El 70% de las Pymes tendrán problemas para pagar aguinaldos

POSADAS. De acuerdo con el presidente de la Cámara Argentina de la Mediana Empresa (CAME), Gerardo Díaz Beltrán, una 7 de cada 10 PyMEs tendrán problemas o directamente no podrán pagar los aguinaldos correspondientes a Junio – Julio, debido al brusco parate económico propiciado por la cuarentena obligatoria en la lucha contra el nuevo coronavirus.

“Es un momento difícil, complejísimo. Las Pyme llevamos 65 días, en algunos lugares, todavía sin apertura. La retracción de la economía que tuvimos fue violenta, muy fuerte. Y la recuperación viene lenta”, confió el empresario misionero.

“Hay un desfinanciamiento absoluto de las Pymes. Veníamos de años de ventas muy por debajo de lo que necesitamos para sostener nuestra estructura. A la Pyme no le es agradable solicitar socorro al gobierno, pero es una situación inédita donde no tenemos ningún tipo de opciones. Estamos absolutamente desfinanciados y el sistema financiero no se siente estimulado en prestar dinero a un costo razonable a un sector que está en dificultades”, sentenció Díaz Beltrán en su durísimo análisis de la presente situación.

Pedido de asistencia financiera para pagar sueldos y aguinaldos

El empresario habló de “generar un instrumento financiero” con el gobierno, “para un salvataje y hacer frente a los sueldos. Y aguinaldos. No está previsto en el 70% de las empresas cómo pagar los aguinaldos. En realidad, no tienen posibilidades ciertas de poder hacer frente al aguinaldo. Hay muchas que todavía no terminaron de pagar los sueldos de Abril en su totalidad, y mucho menos, Mayo”, remarcó.

En esta línea, Díaz Beltrán subrayó la importancia de las Pymes para la economía del país, pues, generan el 40% del PBI y sostienen el 70% del empleo formal. “Una empresa chica no tiene la espalda financiera ni la capacidad de ahorro para hacer frente a una crisis como esta. Los servicios de luz y agua los sigue pagando”, denunció Díaz Beltrán.

Asimismo, el dirigente señaló un agravante respecto del pago de servicios en tiempos de cuarentena. Según él, en muchas provincias, las empresas pagan en base a un promedio de meses anteriores de consumo y ahora no tienen ninguna actividad. “Sin ingresos es imposible sostener la actividad”, remarcó.

La mitad de las Pymes, no accedieron a los ATP

Por otra parte, según un relevamiento de la CAME, “el 50% de las empresas pequeñas no ha podido acceder a los ATP (Asistencia de Emergencia para el Trabajo y la Producción). Si bien la ayuda es insuficiente, fue una medida importante. Pero al tener una serie de requisitos complejos, muchas empresas no pudieron acceder y la asistencia no llegó”, reveló Díaz Beltrán.

“Es una situación que sobrepasó al gobierno, a la actividad privada y a la sociedad. No cabe duda que todos vamos a tener que aportar algo. El aporte debe venir de todos, no estamos en una situación para mezquindades”, puntualizó.

Sobre el final de la entrevista, Díaz Beltrán admitió que muchos de los problemas de las Pymes, ya venían de arrastre y la cuarentena obligatoria por la Covid-19, empeoró un proceso ya en marcha. “No existe el financiamiento adecuado para hacer frente a todos los compromisos. Hay mucho endeudamiento que viene de atrás”, consideró el empresario. “No sólo en Posadas, se pagan alquileres que es imposible sostener en momentos de bajas ventas”, remató.