POSADAS. Desde el SIVARA, comentaron que el IFE será reemplazado por el Ingreso Ciudadano Universal. En ese marco, Misiones Cuatro dialogó con el titular del Sindicato de Vendedores Ambulantes en Misiones, Alberto Fusté Padrós. Comentó que el ministro de Desarrollo Social de la nación, Daniel Arroyo y el presidente Alberto Fernández anunciaron que el Ingreso Ciudadano Universal se va a implementar a partir del primer día posterior a la cuarentena.

Asimismo, Fusté Padrós explicó que la persona que tenga un sueldo inferior al mínimo vital y móvil, que es de $16.785, se le va a complementar con este ingreso.

“Nosotros, lo que vamos a hacer en toda la provincia es, efectuar el relevamiento y elevar los listados a nación. Por otro lado, esta semana tengo una reunión, con el delegado de Misiones de la Anses para compatibilizar esta situación y averiguar si la Anses tiene competencia, o, directamente es el ministerio de Trabajo de la nación”, explicó el dirigente.

Y agregó: “los que no tienen salario van a cobrar el total y, los que tienen salario, se va a complementar hasta llegar a los 16.785”.

Aclaró que los destinatarios serán “toda persona que tenga problema en su ingreso y que ese ingreso, sea inferior al salario mínimo vital y móvil”.

“Esto es una iniciativa que muchísimos gremios y muchísimas organizaciones de la economía popular les están requiriendo desde que asumió el presidente de la nación, antes de la cuarentena”, precisó el representante de SIVARA en Misiones.

En ese sentido, contó que en Misiones hay empleados que tienen sueldos que están por debajo del salario mínimo vital y móvil: “hay gente que trabaja en el Estado que está por debajo del mínimo vital y móvil”, expresó.

Por otra parte, contó que esta semana comenzarán con el relevamiento, iniciarán en Posadas y, luego, continuarán en las demás localidades de la provincia “pero no va a ser antes que me reúna con el delegado de Anses en Misiones, para que me ponga al tanto si es que va a tener competencia con Anses, o del ministerio de Trabajo de nación”, declaró Fusté Padrós.