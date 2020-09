El plan anti-inflacionario lo hará el Gobierno o le vendrá impuesto por el FMI, aseguró Lorenzo

“Me parece que esto de tener en el horizonte despejado (en el tema deuda) es una analogía que hace muchas veces el presidente (Alberto Fernández) con la situación que le tocó vivir en el 2003, pero que era mucho más favorable tanto en términos locales como en términos internacionales”, aseguró Lorenzo en declaraciones al programa “Es por acá” por Radio Milenium.

El director de LGC consideró que, desde el Gobierno “uno tiene espacio para ser optimistas en el sentido de empezar bien”. Junto con esto “parece que la agenda se encamina hacia tener alguna convergencia fiscal, el ministro habló de una pauta del déficit del 4,5%, sería poquito más de la mitad de déficit de este año”.

Lorenzo destacó las distintas posturas que existe en el Gobierno, entre el Ministro de Economía Martín Guzmán, su par de Desrarollo Productivo, Martín Guzmán, el presidente del Banco Central, Miguel Pesce, y la vice Jefa de Gobierno, Cecilia Todesca.

En ese marco de diferencias, “me parece que el plan anti inflacionario va a venir dado o exigido por el Fondo Monetario, porque si (a esos miembros del Gabinete) los pones a todos en una mesa, no se van a poner de acuerdo nunca, y cuando no se ponen de acuerdo le tocará decidir al Ejecutivo, y ahí no sé si el presidente está en condiciones”, de desarrollarlo.

“A mi me da la sensación que en los temas que les toca gestionar suelen demorar bastante las decisiones, entonces (el plan anti-inflacionario) me parece que va a venir más impuesto por el FMI que por una preocupación doméstica”, aseguró Lorenzo.

“Adicional a eso, el diagnóstico de Alberto Fernández es muy de pararse en (que esta es) una situación parecida a la del 2003 y por eso me parece que en parte no hay plan anti inflacionario”, sin embargo “en aquel momento no había inflación, y se está enfrentando a algo nuevo”.

Fuente Nuevaspalabras